04 апреля 2017, 15:29Общество В Пензе за 2 месяца на троллейбусы потратят 19 млн Управление транспорта и связи города Пензы на сайте госзакупок разместило заказ на осуществление троллейбусного сообщения.

Как следует из сопроводительной документации, срок исполнения контракта - два месяца.

На выполнение работ по перевозке пассажиров троллейбусами №№ 1, 2, 6, 7, 8, 9 из бюджета города направят 19 083 164 рублей.

Аукцион проведут 24 апреля, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Напомним, пензенцы по-разному относятся к троллейбусам. Одни считают, что они изжили себя, и их надо убирать с улиц города, другие же, напротив, отмечают экологичность этого вида транспорта и считают, что троллейбусы должны работать допоздна.

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