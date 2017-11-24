24 ноября 2017, 17:33Происшествия В Пензе за 10 минут сбили двух женщин В городе Пензе случилось два дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, 23 ноября в 17.10 напротив дома №5 по улице Толстого 35-летняя женщина за рулем «Лады Гранта» сбила 59-летнюю пенсионерку. Через десять минут около дома №17 по проспекту Строителей «Пежо-406», за рулем которого находился 40-летний водитель, сбил 83-летнюю старушку.

Обе пострадавшие с травмами попали в больницу. По факту аварий проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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