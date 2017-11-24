В Пензе за 10 минут сбили двух женщин

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24 ноября 2017, 17:33Происшествия
В городе Пензе случилось два дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, 23 ноября в 17.10 напротив дома №5 по улице Толстого 35-летняя женщина за рулем «Лады Гранта» сбила 59-летнюю пенсионерку. Через десять минут около дома №17 по проспекту Строителей «Пежо-406», за рулем которого находился 40-летний водитель, сбил 83-летнюю старушку.
Обе пострадавшие с травмами попали в больницу. По факту аварий проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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