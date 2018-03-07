В Пензе за 10 дней несколько малышей получили ожоги

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07 марта 2018, 15:06Общество
За последние десять дней в Пензе участились несчастные случаи с детьми. Ситуацией обеспокоены полицейские.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, несколько серьезных инцидентов связаны с ожогами. Так, в одном из случаев маленький ребенок, сидя за обеденным столом, опрокинул на себя бокал с горячим чаем. Другой малыш подошел к плите и столкнул кастрюлю с бульоном. Дети с сильными ожогами находятся в больнице.
В другой ситуации мать уложила рядом с собой грудного ребенка. Во сне он прижался к батарее и получил ожог живота. Малыш также попал в больницу.
«По каждому факту инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку. Сотрудники полиции выясняют причины и условия таких происшествий», - отметили в пресс-службе.
Полицейские просят не оставлять малышей без присмотра в тех местах, где их подстерегает опасность, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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