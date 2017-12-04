04 декабря 2017, 19:44Спорт В Пензе юные пловцы посоревновались в мастерстве Испытать себя на «короткой» и «длинной» воде смогли участники открытого областного кубка детской лиги плавания «Поволжье». Пензенскую область на масштабных соревнованиях представили 500 человек - мальчики и девочки в возрасте от 8 до 17 лет. Уровень подготовки юных пловцов оценили именитые спортсмены.

У мальчишек и девчонок соревнования начинались не в воде, а на суше с активной разминки. Гимнастика помогает юным пензенцам разогреться перед заплывами в бассейне. Впрочем, участники открытого областного кубка детской лиги плавания «Поволжье» знают, что без длительных тренировок не будет результата.

Разный возраст и отличная друг от друга подготовка. Пловцы смогли попробовать себя на дистанциях 25 и 50 метров. «Короткую» и «длинную» воду спортсмены преодолевали, не забывая про технику.

«В кроле, например, просто плыть. Там нельзя касаться разделительной дорожки, вставать на дно, при повороте, нельзя касаться любой частью тела», - рассказал тренер СДЮСШОР «Союз» Андрей Булавкин.

Участниками заплывов стали спортсмены из Пензы и области. Кстати, свои силы испытали не только дети, занимающиеся в секциях плавания.

В жюри были профессиональные спортсмены, как никто понимающие, насколько непросто дается дистанция. Для малышей делали скидки, а вот ребят постарше судили о всей строгости, дисквалифицируя за ошибки.

«Есть некоторые дети, которые шли очень хорошо, интересно даже смотреть, что дальше будет из этих детей. Есть те, которые стараются, может быть недавно пришли, видно, что еще не умеют то, что хотят», - отметила мастер спорта России международного класса по плаванию, член жюри Виктория Андреева.

По итогам заплывов в каждой возрастной категории жюри отобрало лучших. Ребятам вручили памятные сертификаты и ценные подарки.

Спорт

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