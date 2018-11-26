В Пензе юные «дизелисты» уступили тольяттинской «Ладе»

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26 ноября 2018, 19:37Спорт
В Пензе завершился первый турнир по хоккею, посвященный памяти мастера спорта СССР Юрия Шундрова. Международные соревнования проходили среди команд, состоящих из игроков 2009 года рождения. Одной из самых напряженных стала игра между пензенским «Дизелем» и тольяттинской «Ладой».
С первых минут гости заняли лидирующую позицию. Игроки из Тольятти не были готовы отдать пензенцам шайбу без борьбы. Постоянный состав, как и во взрослой команде, - 22 человека. Да и самим ребятам поблажек не дают: на скамейку запасных они попадают только за нарушение или при серьезном ушибе. Однако есть и отличия: каждый период длиться не дольше 15 минут, на перерыв - пара минут.
«Ребята постоянно тренируются, уже три года играем таким составом», - рассказал главный тренер детской хоккейной команды «Лада» Владимир Швецов.
Первый период так и не смог определить лидера. Лишь на десятой минуте второго периода распечатать ворота удалось игроку «Лады».
И за гостей, и за пензенских мальчишек болели родители. Сыновей и внуков большинство стараются поддерживать на всех играх. Они - самые преданные болельщики.
Игра выдалась максимально напряженной. «Дизель» так и не смог сократить отставание от соперника. Финальная сирена зафиксировала счет 0:3 в пользу «Лады».
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