В Пензе юношу поймали с килограммом наркотиков

Суд установил, что пензенец связался по телефону со сбытчиком наркотиков, чтобы приобрести для личного пользования крупную партию – более одного килограмма. В результате молодого человека задержали сотрудники полиции, синтетическое вещество у него изъяли, сообщает пресс-служба Первомайского районного суда.

На момент покупки жителю Пензы не было 18 лет, это суд учел как смягчающее обстоятельство при вынесении приговора. Молодого человека приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».