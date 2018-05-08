В Пензе юношу поймали с килограммом наркотиков

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
08 мая 2018, 11:03Криминал
Пензенца осудили за незаконное приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере.
Суд установил, что пензенец связался по телефону со сбытчиком наркотиков, чтобы приобрести для личного пользования крупную партию – более одного килограмма. В результате молодого человека задержали сотрудники полиции, синтетическое вещество у него изъяли, сообщает пресс-служба Первомайского районного суда.
На момент покупки жителю Пензы не было 18 лет, это суд учел как смягчающее обстоятельство при вынесении приговора. Молодого человека приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
08 мая 2018, 16:04В поселке Монтажный к 9 Мая открыли обновленный памятный знак
08 мая 2018, 15:57В акции «Звезда памяти» приняли участие более 12 тысяч школьников
08 мая 2018, 15:34В Мордовии хотят наградить рыбаков, спасших пензенцев от гибели
08 мая 2018, 15:04Пензенцев предупреждают о высокой пожарной опасности
08 мая 2018, 14:34В Пензе построят лестницу от родника до артинститута
08 мая 2018, 14:03Леонид Левин одобрил проект по сохранения пензенских усадеб
08 мая 2018, 13:33Спасатели вызволили беспомощного пензенца из запертой квартиры
08 мая 2018, 13:02В Пензе главврач областной станции переливания крови попала под статью