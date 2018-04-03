В Пензе яму на улице Большая Арбековская на время засыплют щебнем

Для нескольких пензенских водителей утро 3 апреля началось с замены пробитых колес. Все они угодили в одну яму на участке дороги по улице Большая Арбековская. В течение 20 минут в дорожно-транспортное происшествие попали семь автовладельцев.

«В феврале купил колеса, теперь только выбрасывать. Такие «хорошие» дороги, что могу сказать, диски тоже менять, тысяч восемь получается», - сказал автолюбитель Дмитрий Сметанин.

Материальный ущерб подсчитывают водители автомобилей, которые выстроились в ряд на дороге по улице Большая Арбековская. Пензенцам этот участок хорошо известен плохим асфальтом с многочисленными ямами. В одну из них и угодили автолюбители, да так, что пробили колеса.

«Планирую обратиться в суд на организацию, которая обслуживает данную дорогу. Вечером возвращаюсь с работы, две-три машины постоянно с пробитыми колесами стоят, и это уже несколько дней», - рассказал автолюбитель Максим Смирнов.

На место дорожно-транспортного происшествия пострадавшие вызвали сотрудника Госавтоинспекции, который зафиксировал на схеме наличие дефекта дорожного покрытия. Выяснилось, что размеры ямы, которая стала причиной серьезных неприятностей, не соответствуют ГОСТу.

Проезжающие мимо автовладельцы, которым этим утром повезло больше, сочувствовали участникам ДТП. При этом рассказывали, что и сами не раз повреждали автомобили на этой улице.

Кроме Большой Арбековской, по словам специалистов городского департамента ЖКХ, этой весной в списке улиц с особенно проблемными участками дорог значатся соседняя Кольцова, а также 8 Марта и Байдукова.

«Как начался весенний сезон, мы сразу промониторили все гарантийные дороги, направили предписания. Буквально вчера было совещание. В ближайшие дни все асфальтобетонные заводы заработают и будут выходить устранять все. Пока щебенкой засыплем, этого хватит ненадолго, но это лучше, чем пробить колесу. Смесью нельзя заливать в такую погоду», - пояснил инженер отдела дорожно-мостового хозяйства и контроля за благоустройством департамента ЖКХ Пензы Евгений Колеганов.

С начала 2018 года городским дорожным организациям выдано около 90 предписаний. Так, пока пензенцы устанавливали запаски, рабочие пытались устранить дефекты щебнем. Правда, работы проводили на улице Кольцова. За Большую Арбековскую с огромной ямой отвечает другая организация.