В Пензе выполняют задачу по выявлению онкозаболеваний на ранних стадиях

07 февраля 2020, 19:26Общество
Около 18 тысяч человек успели пройти обследование в центре амбулаторной онкологической помощи, базирующемся в здании городской поликлиники №14. Так выполняется задача по раннему выявлению онкологии у пациентов, которую ставил губернатор Пензенской области.
В центре ведут прием врачи самого разного профиля. УЗИ - это лишь одна из процедур, которую могут пройти пациенты. Основная задача - распознать, есть ли у человека опасное заболевание.
«Заметила, что что-то не так с поджелудочной, сделала УЗИ, сахар появился, поэтому теперь нужно наблюдать за этим», - рассказала жительница Пензы Раиса Теплова.
К урологу, пульмонологу, гастроэнтерологу и другим специалистам, которые ведут прием в специализированном центре, пациент может попасть по записи из регистратуры поликлиники, а направление к онкологу - получить у участкового терапевта. Провести диагностику позволяет современное оборудование, в том числе - компьютерный томограф и маммограф. С октября 2019 года обследование у специалистов центра амбулаторной онкологической помощи прошло около 18 тысяч человек.
«Пациент обследуется в течение семи дней. Если диагноз установлен за первые трое суток, мы направляем его в онкологический диспансер, затем за ним начинается наблюдение, чтобы, помимо химиотерапии, он проходил обследования», - сказал врач-онколог центра амбулаторной помощи Андрей Горшков.
Аналогичное учреждение должно появиться в 2020 году на базе областной больницы имени Бурденко. Всего же до 2024-го в регионе планируется открыть десять таких учреждений: пять - в районах и столько же - в Пензе.
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