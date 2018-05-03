В Пензе выявляли сильнейших авиамоделистов

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03 мая 2018, 19:16Спорт
В Пензе завершились соревнования по авиамодельному спорту. Спортсмены из Пензенской, Самарской и Нижегородской областей приняли участие в чемпионате и первенстве России по авиамодельному спорту в классе кордовых пилотажных моделей.
Перед взлетом важно проверить каждую деталь, отрегулировать корды - это две параллельные проволочки, которые и позволяют спортсменам управлять моделями.
«Надо правильно настроить центровку, ее состояние влияет на полет самолета, нужно найти «золотую» середину», - рассказал президент федерации авиамодельного спорта Самарской области Айрат Гарфутдинов.
В 2018 году организаторы приняли решение объединить начинающих и опытных спортсменов. На базе первой городской станции юных техников стартовали сразу два турнира - чемпионат и первенство России по авиамодельному спорту в классе кордовых пилотажных моделей.
«Так в России сложилось, что профессиональные спортсмены и новички соревнуются отдельно. Начинающие авиамоделисты не видят, как выступают асы пилотажа. Мы пошли другим путем и организовали чемпионат и первенство в одно время, чтобы ребята могли посмотреть, как летают мастера», - сказал президент федерации авиамодельного спорта Пензенской области Владимир Григорьев.
Судьи оценивали качество полета. Оно зависит не только от мастерства пилота, но и от характеристик самолета и даже погоды. Участники выступали с моделями летательных аппаратов собственной конструкции и сборки.
«Мне нравится, иначе бы уже давно бросил. Когда научишься, то не сложно, знаешь, куда что клеится, на автомате все делаешь», - рассказал участник соревнований из Нижнего Новгорода Владимир Оськин.
В любой ситуации никогда не сдаваться, это главное правило не только для юных, но и взрослых авиамоделистов. В соревнованиях приняли участие не только пензенские спортсмены, но и гости из Самарской и Нижегородской областей.
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