В Пензе выявляли сильнейших авиамоделистов

В Пензе завершились соревнования по авиамодельному спорту. Спортсмены из Пензенской, Самарской и Нижегородской областей приняли участие в чемпионате и первенстве России по авиамодельному спорту в классе кордовых пилотажных моделей.

Перед взлетом важно проверить каждую деталь, отрегулировать корды - это две параллельные проволочки, которые и позволяют спортсменам управлять моделями.

«Надо правильно настроить центровку, ее состояние влияет на полет самолета, нужно найти «золотую» середину», - рассказал президент федерации авиамодельного спорта Самарской области Айрат Гарфутдинов.

В 2018 году организаторы приняли решение объединить начинающих и опытных спортсменов. На базе первой городской станции юных техников стартовали сразу два турнира - чемпионат и первенство России по авиамодельному спорту в классе кордовых пилотажных моделей.

«Так в России сложилось, что профессиональные спортсмены и новички соревнуются отдельно. Начинающие авиамоделисты не видят, как выступают асы пилотажа. Мы пошли другим путем и организовали чемпионат и первенство в одно время, чтобы ребята могли посмотреть, как летают мастера», - сказал президент федерации авиамодельного спорта Пензенской области Владимир Григорьев.

Судьи оценивали качество полета. Оно зависит не только от мастерства пилота, но и от характеристик самолета и даже погоды. Участники выступали с моделями летательных аппаратов собственной конструкции и сборки.

«Мне нравится, иначе бы уже давно бросил. Когда научишься, то не сложно, знаешь, куда что клеится, на автомате все делаешь», - рассказал участник соревнований из Нижнего Новгорода Владимир Оськин.

В любой ситуации никогда не сдаваться, это главное правило не только для юных, но и взрослых авиамоделистов. В соревнованиях приняли участие не только пензенские спортсмены, но и гости из Самарской и Нижегородской областей.