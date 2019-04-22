В Пензе выявили лучшую группу задержания

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22 апреля 2019, 19:26Общество
В Пензенском областном управлении вневедомственной охраны Росгвардии определили лучшую группу задержания. Соревнования прошли в рамках регионального этапа конкурса профессионального мастерства. В различных дисциплинах соревновались 22 сотрудника. Они представляли городские и районные подразделения.
Найти, задержать и обезвредить. Поимка условного преступника стала главным заданием конкурса профмастерства среди росгвардейцев. Для каждой группы задержания разработали легенду. По одной из вводных задач, с охраняемого объекта поступил сигнал «тревога». Сотрудникам Росгвардии требовалось осмотреть территорию, обнаружить следы проникновения и после прибытия собственника проверить, все ли в порядке внутри здания.
Росгвардейцам нужно было максимально быстро осмотреть все помещения. Однако злоумышленник мог скрываться не только в здании, но и за его пределами. Несмотря на это, каждая команда успешно справилась со своей задачей.
«Чтобы выполнить задачу максимально эффективно, надо было скрытно подъехать к данному объекту, осмотреть его и задержать преступника. Для этого в подразделении проводятся ежедневные тренировки», - рассказал сотрудник управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Пензе Сергей Шишкин.
В конкурсе профмастерства приняли участие 11 лучших групп задержания Пензенской области - по два человека в каждом экипаже. Они также показали навыки владения боевыми приемами борьбы, знания правил дорожного движения и оказания первой медицинской помощи, выполнили нормативы по огневой и физической подготовке.
«Отбор на профессиональные соревнования - очень жесткий. Лучшие получают право представлять регион на всероссийском конкурсе. Это мотивация для остальных расти, в том числе - повышать профессионализм, совершенствоваться в образовательном плане. Задачи, которые ставились перед конкурсантами, были максимально приближены к реальности», - прокомментировал начальник управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Пензенской области Вадим Конкин.
Лучший уровень подготовки показал экипаж группы задержания из Кузнецка - старшие сержанты Виталий Смирнов и Станислав Абросимов. Именно они будут представлять Пензенскую область в финале конкурса всероссийского уровня (18+).
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