В Пензе выявили 35 случаев продажи незаконной продукции

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
28 декабря 2017, 10:08Общество
В Пензенской области усилена борьба с незаконным оборотом промышленной продукции.
В целях оценки ситуации провели 119 рейдов. В них приняли участие члены Общественного молодежного совета при Пензенской городской Думе, представители советов общественности, некоммерческих организаций, добровольной народной дружины и средств массовой информации.
За отчетный период проверили более 370 объектов потребительского рынка, при этом выявили 35 нарушений. Из них правоохранительные органы составили 19 протоколов и четыре акта Пензенским городским союзом потребителей, в девяти случаях провели разъяснительные беседы, в трех случаях товар был направлен на экспертизу.
Общественному движению «Ассоциация потребителей Пензенской области» предоставили грант из бюджета Пензенской области на поддержку проекта «Контрафакт – угроза обществу». Проект предусматривает организацию рейдовой работы, проведение обучающих семинаров и мероприятий профилактического характера.
С целью повышения уровня грамотности населения в сфере потребления промышленной продукции, находящейся в незаконном обороте, проводится просветительская работа, пишет ИА «Пенза-Пресс».
28 декабря 2017, 17:38Губернатор призвал противостоять распространению идеологии экстремизма
28 декабря 2017, 17:06Пензенские врачи пришили рабочему пальцы
28 декабря 2017, 16:38В Пензе прошел турнир по спортивной аэробике
28 декабря 2017, 16:07В Пензенской области хотят создать центр для одаренных детей
28 декабря 2017, 15:36На трассе «Пенза-Лунино» в аварии погиб мужчина
28 декабря 2017, 15:08Пензенскую заправку подозревают в подражании «Лукойлу»
28 декабря 2017, 14:37Пензенец угрожал взорвать дом
28 декабря 2017, 14:06На улице 40 лет Октября в аварии пострадал мужчина