28 декабря 2017, 10:08Общество В Пензе выявили 35 случаев продажи незаконной продукции В Пензенской области усилена борьба с незаконным оборотом промышленной продукции.

В целях оценки ситуации провели 119 рейдов. В них приняли участие члены Общественного молодежного совета при Пензенской городской Думе, представители советов общественности, некоммерческих организаций, добровольной народной дружины и средств массовой информации.

За отчетный период проверили более 370 объектов потребительского рынка, при этом выявили 35 нарушений. Из них правоохранительные органы составили 19 протоколов и четыре акта Пензенским городским союзом потребителей, в девяти случаях провели разъяснительные беседы, в трех случаях товар был направлен на экспертизу.

Общественному движению «Ассоциация потребителей Пензенской области» предоставили грант из бюджета Пензенской области на поддержку проекта «Контрафакт – угроза обществу». Проект предусматривает организацию рейдовой работы, проведение обучающих семинаров и мероприятий профилактического характера.

С целью повышения уровня грамотности населения в сфере потребления промышленной продукции, находящейся в незаконном обороте, проводится просветительская работа, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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