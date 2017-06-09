09 июня 2017, 20:39Общество В Пензе выясняют причины пожара на Ударной, 35 В общежитии на Ударной,35 минувшая ночь выдалась жаркой. На первом этаже расселенного подъезда загорелся мусор. Благодаря бдительности жителей огонь удалось быстро ликвидировать.

В аварийном доме на улице Ударной, 35 - новая беда. К постоянным обрушениям кирпичной кладки за полгода местные жители уже почти привыкли. Однако жизнь преподносит им новые неприятные сюрпризы. Ночью в первом, расселенном, подъезде произошел пожар. Что послужило его причиной, неизвестно.



Сильнее всего пострадала комната на первом этаже. В ней сгорело все, вплоть до обоев. В двух соседних помещениях закоптились стены и оставленная хозяевами комнат мебель. Пламя повредило и балкон на втором этаже - под воздействием высокой температуры пластик расплавился.

Местные жители предполагают, что поджигатели могли забраться в расселенный подъезд через окно одной из комнат на первом этаже. Пожарных вызвали оставшиеся в доме жильцы. Сотрудники МЧС прибыли оперативно, возгорание удалось быстро ликвидировать.

«На место выехали пять пожарных подразделений. По прибытии было установлено, что на первом этаже лестничной клетки горит мусор на площади 20 квадратных метров», - сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.



По факту возгорания проводится проверка. Сотрудники МЧС устанавливают причины произошедшего.

Общество

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