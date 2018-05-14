В Пензе выясняют причины крупного пожара в микрорайоне Заря

14 мая вблизи микрорайона Заря произошел крупный пожар. Речь идет о возгорании сухой травы. В МЧС сообщают о пяти очагах. Какая территория оказалась выжженной, пока судить трудно. Вместе с тем, местные жители всерьез опасаются за сохранность дач, которые вплотную прилегают к сухостою и, более того, сообщают о том, что дачный массив уже пострадал.

Пожарные эту информацию не подтверждают. И не допускают возможность того, что огонь может перекинуться на дачный массив и тем более жилой сектор микрорайона Заря.

Когда в спецрюкзаках заканчивается вода, пожарные, не теряя ни секунды, берутся тушить линию огня одеждой. Сразу за полем сухой травы - дачный массив, и, жилые дома, старой части микрорайона Заря.

Сотрудники МЧС зафиксировали пять очагов возгораний возле микрорайона Заря. О масштабах каждого из них пока судить не берутся. Но с высоты понятно, что это ни одна сотня квадратных метров. Огонь пытаются остановить девять пожарных расчетов, 28 человек с ранцевыми установками, подключена аэромобильная группировка МЧС. Огонь пытаются ликвидировать собственники нефтепровода, вблизи которого проходит огонь. Запах дыма можно отчетливо учуять уже на окраине микрорайона Заря в самом конце улиц Молодежная, Юбилейная и Садовая.

Большинство встречных прохожих спешно проверяют дачи. Несколько домиков, по сообщениям местных жителей, пострадали от огня. Причины возгораний вблизи микрорайона Заря сейчас выясняют. Но чаще всего - человеческая невнимательность.

«Как правило, причинами таких возгораний служит человеческая халатность. Автолюбители часто выбрасывают непотушенные окурки, что категорически делать запрещено, плюс сегодня достаточно ветреная погода», - сказала начальник группы информационного обеспечения деятельность ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Сейчас в Пензенской области введен четвертый из пяти класс пожарной опасности.

Если вы стали свидетелем возгорания, следует звонить по телефонам - 101 или 112.