В Пензе выясняют обстоятельства падения ребенка в колодец

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10 октября 2017, 16:37Происшествия
В Пензе следователи организовали доследственную проверку по факту падения мальчика в колодец без люка.
Сообщается, что поводом проверки стала информация, появившаяся в одном из региональных СМИ, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Сейчас по данному факту организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой установят все обстоятельства, причины и условия, приведшие к этому, а также собственника и обслуживающую организацию этого района», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области.
Поскольку личность ребенка не установили, следственное управление просит горожан, знающих что-либо об этом инциденте, позвонить по телефонам: 43-76-13 или 36-17-02, 36-13-07.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в пресс-службе.
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