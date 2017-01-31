31 января 2017, 19:59Общество В Пензе выясняют обстоятельства инцидента в больнице №4 Общероссийскую огласку получил инцидент, произошедший в городской больнице №4 в Пензе. В интернете появилась видеозапись, на которой пациентка лежала на бетонном полу. При этом, по словам автора ролика, на помощь к женщине медицинские работники не спешили. Произошедшим заинтересовались следователи.

Видео уже назвали шокирующим не только пензенские интернет-порталы, но и федеральные СМИ. На нем - пациентка 4-й городской больницы, которой стало плохо и она оказалась на полу. Самостоятельно подняться у женщины не получилось. Помочь больной сразу не смогли и медики. Пациентка оказалось слишком тяжелой.

«Ей была оказана посильная помощь - пациентке постелили матрац, чтобы она не упала на голый пол, ее придерживали. Не находит подтверждение, что пациентка находилась на полу в течение шести часов и никто ей не занимался, и что никто ее не видел», - пояснила главный специалист-эксперт отдела министерства здравоохранения Пензенской области Галина Нагаева.

Томас Оглы один из тех, кто ночью стал свидетелем происшествия. Рассказывает, крик: «Помогите!» - услышал от дежурной медсестры. На просьбу откликнулись пациенты. Вместе с медперсоналом они помогли пенсионерке. По словам очевидцев случившегося, инцидент продолжался не более 30 минут.

«Она говорила, что ноги болят, отказали, и не может помочь себе ими. Когда носилки принесли, мы ее с пола потихонечку приподняли, человек шесть-семь нас было. Принесли в реанимацию к койке уже с бортами, чтобы не упала», - рассказал Томас Оглы.



Широко обсуждают тему и в соцсетях. Пензенцы выражают негодование по поводу работы сотрудников медучреждения. В минздраве области поясняют, что говорить о бездействии и халатности дежурной бригады рано. Беспокойство и озабоченность вызывает другое.



«Меня, как медика, поражает то, что нашлись пациенты, не могу сказать, кто это был, но вместо того, чтобы оказать посильную помощь женщине, они снимают видео и выкладывают. Не знаю, этично ли это», - отметила Галина Нагаева.

Специалисты проводят проверку по данному факту.



«Следователи намерены установить все обстоятельства данного происшествия. Уже по результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», - сказала старший помощник руководителя по связям со СМИ СУ СКР по Пензенской области Людмила Фомина.



Получить пояснения от пациентов и медперсонала намерены и в минздраве области. В учреждении идет служебная проверка. За ситуацией лично следит глава регионального министерства Владимир Стрючков.

Общество

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