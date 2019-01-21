В Пензе выяснят обстоятельства гибели подростка на воде

В Бессоновском районе в Грабово Пензенской области произошла трагедия. Под лед провалились двое детей.. Они без сопровождения взрослых вышли на территорию водоема. Старшему из товарищей удалось спастись.

В этом же месте два года назад утонул мужчина, занимавшийся подводным ловом рыбы. Новая трагедия произошла 20 января: под лед провалился девятилетний мальчик. Двое школьников поиграв на катке, решили посмотреть, как в полынье плавает рыба. Изначально друзья наблюдали за ней с моста, однако затем решили выйти на замершую гладь реки.

«Они наступили на лед, и он треснул. Старший начал вытаскивать младшего, потому что у того провалилась нога, затем под воду ушли оба. Рыбаки и люди, которые были рядом, стали пытались вытащить обоих, но получилось только одного», - прокомментировал глава администрации Бессоновского района Пензенской области Вячеслав Демичев.

О происшествии заговорили в ходе видеоконференции с руководителями муниципальных образований, которая прошла в областном правительстве. Вытащить ребенка из воды удалось лишь спустя 30 минут, но уже было поздно. Как отметил главы администрации Бессоновского района, контроль за берегом Суры ведется постоянно. Однако штрафы и пугающие факты не останавливают ни рыбаков, ни любопытных жителей.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал установить на месте трагедии таблички, которые бы оповещали людей об опасности.

«Вот так мы теряем детей, а потом руками разводим. Почему сложилась такая ситуация хотя знали, что это опасное место даже для взрослых? Почему школа не работает с родителями, детей? Надо предупреждать их», - сказал губернатор.

Глава региона поручил провести расследование, почему дети остались без надзора взрослых. Кроме того, губернатор рекомендовал главам муниципальных образований усилить меры по обеспечению безопасности.