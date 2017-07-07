09 июля 2017, 13:51Общество В Пензе выяснили, эффективна ли профилактика ВИЧ Насколько пензенцы информированы о проблеме ВИЧ-инфекции, а также эффективно ли расходуются бюджетные средства на проведение крупных профилактических акций в регионе, выяснили авторы пилотажного исследования.

Инициатором проведения социологического опроса среди жителей области выступил пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи.

Напомним, в Пензенской области продолжает расти заболеваемость ВИЧ-инфекцией. За первые пять месяцев этого года в регионе зарегистрирован 221 новый случай заражения. По мнению специалистов, чтобы стабилизировать ситуацию нужны грамотные вмешательства. Однако итоги пилотажного исследования, увы, неутешительны. Яркие и заметные профилактические компании не приводят к снижению заболеваемости.

«Всего 10,8% из тех, кто встречался с рекламной кампанией, прошли обследование на ВИЧ добровольно. Цифра очень небольшая. Это говорит о том, что кампания не мотивировала людей обследоваться и узнать свой ВИЧ-статус, а, значит, деньги были потрачены впустую», - отметила социолог Наталья Головяшкина.

«Проведенное исследование дает нам возможность оценить, насколько эффективно мы работали. Полезно это будет, безусловно, специалистам - не только медработникам, а сотрудникам образования, управления Роспотребнадзора и, конечно, минздрава», - сказал заместитель главного врача пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Олейник.

Пилотажное исследование - это лишь первый шаг на пути к масштабной работе. По итогам основного авторы планируют дать рекомендации ведомствам. В частности - как строить работу с людьми различных возрастных категорий по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

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