В Пензе выступят звезды российской гимнастики

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01 августа 2019, 16:38Спорт
В Пензе во дворце спорта «Буртасы» с 23 по 27 августа пройдет Кубок России по спортивной гимнастике (0+).
В пресс-службе регионального минспорта сообщили, что в соревнованиях примут участие звезды российской гимнастики: абсолютный чемпион мира Артур Далалоян, серебряные призеры Олимпийских игр - Никита Нагорнов и Ангелина Мельникова, призеры Олимпийских игр Денис Аблязин и Давид Белявский, а также двукратная Олимпийская чемпионка Алия Мустафина.
Пензенскую область на турнире, помимо Дениса Аблязина и Алии Мустафиной, представят: Григорий Климентьев, Олег Ступкин, Ильдар Юскаев, Наталья Капитонова, Елизавета Володина и Ульяна Перебиносова.
В пресс-службе уточнили, что соревнования станут основным этапом отбора к чемпионату мира (0+), который пройдет с 4 по 13 октября в Германии. Отмечается, что кубок России позволит не только оценить уровень готовности лидеров сборной к первенству мира, но и даст возможность проявить себя ближайшему резерву, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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