14 декабря 2017, 19:30Культура В Пензе выступят итальянские музыканты Из Рима в Пензу приехали музыканты, профессоры консерватории, которые играют в лучших итальянских оркестрах. 17 декабря они захотели дать большой концерт для пензенских зрителей.

В Пензу приехали из Италии сразу три мэтра классической музыки, чтобы дать большой, совместный с пензенским оркестром концерт. Это Фермо Рошиньо, частый гость областного центра, и его друзья и коллеги Сандро де Бласио и Фабрицио Казу. Кстати, последний не только музыкант, но и писатель, недавно издал книгу о творчестве Баха.

«Бах - это отец музыки. Бах переводится с немецкого как ручей. Но про него можно сказать, что он не ручей, а океан», - отметил скрипач, автор книги о Иоганне Себастьяне Бахе Фабрицио Казу.

17 декабря будут играть Бетховена. Повод понятен - великий композитор родился 16 декабря. Итальянские профессора консерватории исполнят симфонию №4 и так называемый тройной концерт, написанный Бетховеном специально для скрипки, виолончели и фортепиано.

Те, кто придет в филармонию в воскресенье, услышат не только итальянское трио. Вот уже полмесяца настраивается и усиленно репетирует пензенский хор.

«Пока все не будет отрепетировано до определенного этапа, это невозможно будет исполнить», - сказал артист хора Руслан Проскуряков.

До концерта с участием итальянцев остались считанные дни. Сами они ждут его только ради эмоций, никакой гонорар им не нужен. Безвозмездным свое выступление гости из Рима сделали, как написано в сопроводительной записке, «из уважения к русскому народу».

Культура

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