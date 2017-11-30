30 ноября 2017, 19:13Культура Пензенцы смогут услышать произведения Шуберта и Мендельсона Творческие коллективы пензенской областной филармонии продолжают радовать своих поклонников премьерами сольных программ. 6 декабря с новым концертом «Квартеты в миноре» (6+) выступит струнный квартет «Премьера».

Произведения Франца Шуберта и Феликса Мендельсона пензенские ценители прекрасного уже скоро смогут услышать в исполнении струнного квартета «Премьера». На репетицию новой программы у коллектива ушло пять месяцев. Важно донести до зрителя каждую деталь музыкальных шедевров.

«Это такой небольшой цикл концертов, которые мы хотели посвятить квартетной музыке Шуберта и Мендельсона. Дело в том, что оба квартета написаны на песни этих композиторов. Сначала были песни, а потом их вставили в квартеты. Мы решили остановиться на миноре, красиво, благозвучно звучит», - рассказал художественный руководитель струнного квартета «Премьера» Вячеслав Филиппенков.

В первой части концерта публика услышит знаменитый струнный квартет Шуберта «Смерть и девушка» - яркую жемчужину камерной музыки. Произведение создавалось в период тяжелой депрессии композитора, вызванной неустроенностью и болезнью. Настроение квартета выражает эмоциональные переживания, которые особенно обостряются во второй части.

Второе произведение концертной программы – «Струнный квартет №2» Феликса Мендельсона, оно поразит даже искушенных ценителей классической музыки сочетанием мастерства и вдохновения.

Первый концерт из мини-цикла «Шуберт & Мендельсон» струнного квартета «Премьера» пройдет 6 декабря в 18.30 в органном зале областной филармонии.

Культура

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