В Пензе выступил немецкий органист Юлиан Хандлос

Пензенцы смогли услышать одного из лучших молодых органистов Старого Света. В областной филармонии выступил немецкий музыкант Юлиан Хандлос. На его счету - сольные выступления в концертных залах по всей Европе.

Начинал Юлиан Хандлос, как и многие органисты с фортепиано, а в 14 лет решил сменить инструмент. Игре на органе музыкант обучался в родном Фрайбурге, где до сих пор совмещает работу церковного органиста и хормейстера церкви Марии Магдалены. Также Юлиан Хандлос не раз становился победителем международных конкурсов органной музыки. В Пензе он представил программу, состоящую из классических произведений.

«В нее включены композиции из разных эпох, вошло много пьес, написанных Иоганном Себастьяном Бахом и Николауса Брунса. Во вторую часть вошли более романтические и современные пьесы», - рассказал музыкант.

Юлиан Хандлос также исполнил произведения Феликса Мендельсона, Августа Готфрида Риттера, а завершилась программа музыкой французских композиторов.