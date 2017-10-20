20 октября 2017, 14:32Культура В Пензе выступил мордовский музыкальный театр Пензу посетил государственный музыкальный театр имени Яушева Республики Мордовия. Артисты представили на сцене центра культуры и досуга оперетту Имре Кальмана «Графиня Марица». Классическое произведение в трех действиях рассказывает о венгерской графине, которая дает шуточное объявление о своей свадьбе. Этот поступок оборачивается серьезными последствиями.

Венгерская оперетта в исполнении мордовских артистов. Саранские гости не первый год удивляют пензенских зрителей яркими музыкальными спектаклями. На сцене были привычные всем нам темы - финансовые проблемы, желание найти семейное счастье. В итоге, соединить судьбы молодой графини Марицы и разорившегося графа Тасилло помогает любовь. Бурная и непреодолимая. Образам, созданным великим Имре Кальманом, более 100 лет, но они ничуть не постарели.

В репертуаре мордовского театра это произведение Кальмана находится в числе самых посещаемых. Для исполнительницы главной роли Натальи Макаровой каждый выход на сцену в образе аристократки, как в первый..

«Невозможно играть одинаково. Не меняя географию роли, все равно добавляются эмоциональные краски», - пояснила она.

В составе труппы приехали более 50 артистов. Среди них оказалась и уроженка Нижнего Ломова Ирина Пережогина. Обладательница проникновенного сопрано исполнила роль Лизы, сестры главного героя. Певица признается, что на родной земле самые отзывчивые зрители.

«Принимали великолепно! Зритель потрясающий, любящий, понимающий музыку, люди знают, зачем они сюда пришли, встречали любого актера, который выходил на сцену. Атмосфера такая, что хочется приезжать еще. Мы с удовольствием работаем здесь и надеемся, что нас любит местный зритель», - поделилась заслуженная артистка Республики Мордовия Ирина Пережогина.

Пензенцы не избалованы опереттой, поэтому романтичная музыкальная история не раз прерывалась аплодисментами. Постановка в трех действиях пролетела незаметно. Благодарные за теплый прием саранские артисты пообещали вернуться на пензенскую сцену.

Культура

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