В Пензе высмеивают ведущую в овраг «зебру»

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06 июня 2017, 17:02Общество
В Пензе на ул. Вишневой нарисовали новую «зебру», единственный минус – ведет она прямиком в овраг.
О странном переходе рассказал горожанин. Роликом о новой «зебре» он поделился в группе «Это Пенза, Карл!», сообщает ИА
«Пенза-Пресс».
«Новый пешеходный переход прямиком в бездну», - отметил мужчина.
Автор ролика говорит о том, что «зебра» находится на ул. Российской, потому что она более известна горожанам. Точное место ее расположения - ул. Вишневая.
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