06 июня 2017, 17:02Общество В Пензе высмеивают ведущую в овраг «зебру» В Пензе на ул. Вишневой нарисовали новую «зебру», единственный минус – ведет она прямиком в овраг.

О странном переходе рассказал горожанин. Роликом о новой «зебре» он поделился в группе «Это Пенза, Карл!», сообщает ИА

«Пенза-Пресс».

«Новый пешеходный переход прямиком в бездну», - отметил мужчина.

Автор ролика говорит о том, что «зебра» находится на ул. Российской, потому что она более известна горожанам. Точное место ее расположения - ул. Вишневая.

Общество

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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penzakarl?z=video6252394_456239335%2F4685641d44b650261e%2Fpl_post_6252394_12443