16 апреля 2017, 14:44Культура В Пензе вышел первый номер журнала «Культура провинции» В Пензенской области появился новый журнал о культуре региона. Первый номер издания «Культура провинции» увидел свет в середине апреля.

«Такая идея витала достаточно давно. Есть у нас в городе люди, которые в наше, скажем так, нелегкое финансовое время, думают о судьбе родного края, судьбе России, те, кого волнует историческое прошлое нашего города и нашей губернии», – отметил главный редактор журнала «Культура провинции» Анатолий Коломыцев.



«Культура провинции» – это некоммерческое издание с историческим уклоном. Оно распространяется бесплатно. Первый номер журнала посвящен 100-летию Октябрьской революции. На страницах читатели найдут интересные статьи, фотографии и уникальные исторические документы.



Создатели журнала планируют наладить сотрудничество со всеми учреждениями культуры региона и публиковать интересные сведения о них. Первый номер вышел тиражом 2500 экземпляров. Издание планируют сделать ежемесячным. Кроме того, издатели работают над созданием электронной версии журнала.

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