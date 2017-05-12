12 мая 2017, 19:09Общество В Пензе высадили 72 саженца сосны в честь 72-летия Великой Победы 12 мая в Пензе на аллее рядом со зданием федерального кардиоцентра высадили 72 саженца сосны – в честь 72-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Такому благому делу не помешает ни дождь, ни снег, ни стихийное бедствие. Говорят, что хмурая погода во время посадки деревьев на Аллее Победы, расположенной на территории кардиоцентра, становится доброй традицией.



«Лесники говорят, что это очень хорошая традиция. Деревья хорошо приживаются. У нас прижилось практически 50% прошлогодних саженцев. Это очень хороший результат, поэтому мы повторяемся, и такая погода нас не смущает», - отметил главный врач федерального центра сердечнососудистой хирургии Владлен Базылев.



Аллею Победы заложили в 2016 году. Тогда было посажено 71 деревце - по количеству мирных лет после Великой Победы. На этот раз сосен - 72.

В числе участников акции - губернатор области Иван Белозерцев.

«Я помню, много лет назад, когда был рядовым депутатом городской Думы,

такая традиция тоже была заложена, мы высаживали деревья. Сейчас они выросли, уже три-четыре метра. Приятно на душе, потому что ты когда-то с коллегами выходил, высаживал эти деревья», - рассказал он.



Акцию в честь Победы страны в Великой Отечественной войне планируют сделать ежегодной. Со временем на территории федерального центра сердечнососудистой хирургии вырастет целая сосновая роща.

Общество

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