В Пензе выпустили литературный сборник, посвященный Лермонтову

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04 июля 2017, 19:59Культура
В Пензе выпустили литературоведческий сборник «Под лермонтовской звездой», в котором собрали статьи о жизни и творчестве поэта. С 2004 года в литературном журнале «Сура» существует рубрика, посвященная Михаилу Лермонтову. В 2014 году создатели альманаха получили за нее лермонтовскую премию. После этого и появилась идея создания сборника статей.
В сборник вошли три десятка статей пензенских литературоведов, написанных в течение десяти лет. Издание вышло небольшим тиражом, всего 60 экземпляров. Книга опубликована на средства энтузиастов.
По словам главного редактора журнала «Сура» и составителя сборника Бориса Шигина, сборник предназначен, в первую очередь, для учителей, он позволит педагогам разнообразить процесс обучения.
«Мы часто сегодня говорим, что ученики уже махнули рукой на то, что было 200 лет назад, и заинтересовать их очень сложно, а эти статьи, написанные не учителями, а исследователями, людьми более глубокими, образованными, помогли бы учителю сделать урок интересным. И мечта моя - чтобы эта книжка попала в каждую пензенскую школу», - сказал он.
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