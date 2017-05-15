В Пензе выпускные вечера будут на особом контроле

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15 мая 2017, 11:34Общество
О подготовке к проведению госэкзаменов в Пензенском регионе и сразу к двум праздникам, посвященным прощанию старшеклассников со школой, говорили в областном правительстве. Там прошла видеоконференция с главами муниципалитетов.
Чтобы праздник запомнился детям и не был ничем омрачен. 25 мая в Пензенской области пройдет Последний звонок, который отметят более 15 тысяч девятиклассников и одиннадцатиклассников. Педагоги, общественники и, конечно, родители должны быть в ответе за школьников. По мнению губернатора Ивана Белозерцева, «вразумить» в преддверии важного дня нужно не только детей, но и некоторых взрослых.
«Продвинутые в кавычках родители вносят много предложений: и с самолета спрыгнуть с парашютом, и на водоеме на катерах покататься по Сурскому водохранилищу. Много предложений таких неразумных, безумных, которые ни в коем случае нельзя принимать. Это нужно пресекать», - сказал он.
23 июня, когда все школьники сдадут экзамены, выпускников по давней традиции ждет бал. На совещании в областном правительстве еще раз напомнили, что в этот день детям запрещено посещать рестораны, кафе и ночные клубы.
«Выпускной бал проводится в стенах школы, где можно обеспечить, как контроль, так и безопасность самих выпускников. Именно в школе можно безопасно осуществить питание учащихся», - отметил министр образования Пензенской области Александр Воронков.
Встречать рассвет министр образования области не рекомендует в лесу и возле водоемов, лучше выбрать безопасное место. В день выпускных вечеров задействуют все службы и ведомства, которые будут работать в особом режиме.
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