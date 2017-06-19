19 июня 2017, 14:03Образование В Пензе выпускники школ сдали последние ЕГЭ Основной этап сдачи Единого государственного экзамена подходит к концу. В Пензенской области более 700 выпускников сдали химию и около тысячи человек — историю. Для них работали 15 пунктов проведения государственного экзамена, в том числе - один на дому. Продолжительность ЕГЭ по истории составила 3 часа 55 минут, по химии – 3 часа 30 минут.

Единый государственный экзамен вышел на финишную прямую. Школьники прошли испытания основного этапа и теперь готовятся к поступлению в вузы. В день сдачи химии и истории в регионе работали 15 пунктов проведения экзамена, в Пензе выпускников принимали школы №66 и №47.



«Особенность этого года состоит в том, что введена новая система видеонаблюдения, оно ведется из федерального центра по компьютерам. Соответственно, если какие-то замечаются нарушения, то все сразу же известно в этот же час. Поэтому больше ответственность ложится и на организаторов, и на детей», - сказала руководитель пункта проведения ЕГЭ, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №47 г. Пензы Татьяна Башкирова.

В школе №47 ЕГЭ сдали около 300 человек. Химию выбрали 144 выпускника, а историю — 193. Первый экзамен чаще всего нужен будущим медикам, а историю сдают те, кто мечтает стать юристом или связать жизнь с работой в правоохранительных органах.

«Я готовился во время своей учебы в школе. В последний год я готовился более интенсивно, у меня были дополнительные занятия с репетитором, изучал много разной литературы, решал задания, карты смотрел, учился писать сочинения», - рассказал выпускник финансово-экономического лицея №29 г. Пензы Денис Юдин.

Чтобы поступить на программы бакалавриата и специалитета, школьникам нужно набрать от 32 баллов по истории и не менее 36 баллов по химии. Результаты экзаменов станут известны до 4 июля. Основной период сдачи Единого госэкзамена завершится 1 июля.

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