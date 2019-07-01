В Пензе выпускники девятых классов начали подавать документы в ссузы

Выпускники девятых классов понесли свои документы в приемные комиссии средне-специальных учебных заведений Пензы. Особенно массовый наплыв абитуриентов наблюдается в колледже архитектуры и строительства и в социально-педагогическом колледже.

Последние годы в социально-педагогическом колледже немалый спрос - на специальность «Туризм», по которой успели выпуститься уже пять поколений студентов.

«Она является лично для меня интересной, потому что часто путешествую, был за границей и по России люблю перемещаться. Совсем недавно был в Казани и Москве. Мне нравится изучать что-то новое и исследовать», - сказал абитуриент Илья Козлов.

«Это очень интересная специальность и профессия, с ней есть возможность изучать языки и путешествовать по разным городам», - рассказала абитуриентка Мария Кочетова.

Традиционно значительную часть поступающих составляют абитуриенты из районов области. Многие затем идут за высшим педагогическим образованием. Нередко молодые люди еще до защиты диплома официально устраиваются на работу.

«Понимая, что нужны кадры в области физкультуры и спорта, мы расширяемся и открываем группу педагогов дополнительного образования в сфере физкультурно-оздоровительной деятельности для тех, кто мечтает работать с детьми», - рассказала директор пензенского социально-педагогического колледжа Людмила Петрова.

Архитектура, графический дизайн, реклама, садово-парковое и ландшафтное строительство - это направления, на которые, в первую очередь, хотят попасть поступающие в архитектурно-строительный колледж Пензы. Хотя немало и тех, кто осознанно делает ставку на информационные системы и программирование.

«В программирование еще не углублялся, но знаю по себе, что смогу понять и разберусь. Часто сижу за компьютером, занимаюсь видеомонтажом. В школьной программе были уроки по программированию, так что, думаю, это мое», - сказал абитуриент Никита Коровин.

«Если сравнивать с 2018 годом окончание приемной кампании, то конкурс был на все специальности, включая рабочие. Будем надеяться что в 2019-м поток абитуриентов не иссякнет и мы сможем выполнить контрольные цифры приема, ребята выберут профессии, специальности по душе», - сказала директор пензенского колледжа архитектуры и строительства Елена Спильная.

В свою очередь, работодатели жалуются на дефицит кадров в таких сферах, как строительные и декоративные работы, ремонт и обслуживание инженерных систем ЖКХ. По этим специальностям в колледже открыто по 50 бюджетных мест. Всего же за счет областного бюджета в регионе готовы обучить около 5000 молодых специалистов.

Прием документов в средние специальные учебные заведения завершится 25 августа.