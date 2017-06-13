13 июня 2017, 19:04Образование В Пензе выпускникам артинститута вручили дипломы Ежегодно на главный государственный и городской праздники в Пензе выпадает еще одно не менее значимое событие - выпуск молодых лейтенантов из стен артиллерийского инженерного института. В 2017 году вручение дипломов впервые состоялось на Юбилейной площади.

В 11.00 Юбилейную площадь заполнили военные. После трехлетнего перерыва в артиллерийском институте состоялся выпуск молодых офицеров, специалистов со средним профессиональным образованием и иностранцев. Новые погоны уже украсили их мундиры, а вот вручение дипломов и нагрудных знаков - словно путевка в жизнь.



140 курсантов стали лейтенантами и прапорщиками. Это только начало пути. Впереди - годы службы в разных регионах страны.



«Еще вчера вы были курсантами, а сегодня назначены на воинские должности и вам присвоено воинские звания - лейтенант и прапорщик. Я убежден, что в скором времени каждый из вас проявит лучшие качества. Мои особые поздравления вашим родным и близким», - сказал начальник главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ Николай Паршин.

«Я знаю и верю, что вы придете в хорошие коллективы, что с вами будут работать достойные старшие офицеры. Рядом с вами будут ваши жены, которые будут всегда рядом и будут помогать вам. Кто женился, забирайте с собой жен сразу, кто нет, то надо вернуться в первый отпуск и забрать любимых девушек, потому что лучше пензенских девушек вы вряд ли найдете», - заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Прощание с боевым знаменем - самый трогательный момент, который остается в сердце каждого выпускника института на всю жизнь.



«Мы очень много выучили тут, культуру России узнали, познакомились с пензенцами. Все тут добрые, дружелюбные, почти половину города знаем», - рассказал выпускник Пензенского артиллерийского инженерного института из г. Судана Абдалла Мухаммед.

По многолетней традиции, церемонию прерывал вальс. К романтичному танцу молодые люди готовились несколько месяцев.



В завершении церемонии выпускники прошли по Юбилейной площади торжественным маршем. Лейтенанты и прапорщики кинули в воздух монеты наудачу.

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