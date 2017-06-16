16 июня 2017, 20:02Криминал В Пензе вынесли приговор по делу о живодерстве Мировой суд Первомайского района вынес обвинительный приговор в отношении 16-летнего пензенца, который в ноябре 2016 года вместе со своей подругой издевался над котенком. История с измученным и убитым животным тогда многих повергла в шок.

На скамье подсудимых оказался пензенский подросток. 16-летнего парня обвиняют в жестоком обращении с животным.

«Прошла стадия судебных прений, и гособвинитель ориентировал суд на вынесение обвинительного приговора с назначением наказания в виде обязательных работ сроком на 100 часов», - сказал помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Данила Милованов.

Напомним, в ноябре 2016 года юноша вместе со своей 14-летней подругой выложили в интернет фотографии замученного котенка. Якобы они его душили веревкой и издевались, пока не убили. Фотографии увидели волонтеры пензенского фонда помощи животным и обратились в правоохранительные органы. Разыскать подростков полицейским не составило труда.

Оглашение приговора проходило за закрытой дверью. Журналистов туда не пустили, ввиду того, что подсудимому не исполнилось 18 лет.

Что касается второй участницы преступления, то дело в отношении девушки было ранее прекращено, так как она не достигла возраста уголовной ответственности - 16 лет.

В итоге мировой суд Первомайского района признал молодого человека виновным и назначил ему 80 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.

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