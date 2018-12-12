В Пензе вынесли приговор по громкому делу «Возрождения»

Некогда руководитель потребительского общества «Возрождение» старался хранить молчание, надеясь на смягчение наказания. За семь лет мужчина под видом законной деятельности потребительской кооперации выманил у жителей Пензы и других городов России более 52 миллионов рублей. В числе пострадавших от действий Смольнякова и подконтрольной ему фирмы - 502 человека, хотя ни один из них не явился на оглашение приговора.

«Переоформляя договор паевого взноса и принимая его от потерпевших вплоть до 30 марта 2011 года, в том числе - через неосведомленных о его преступных намерениях сотрудниках потребительского общества «Возрождение», он изначально не мог возможности выполнить взятые на себя обязательства, поскольку проблемы с возвратом денег у потерпевших возникли в конце 2008 года. Личных средств Смольняков не имел, а похищенными уже распорядился», - прокомментировал судья Первомайского районного суда Пензы Сергей Погодин.

Нашумевшая история началась в 2004-му. Уроженец Кисловодска, не имея собственного стабильного заработка, придумал схему обогащения за счет других людей и открыл потребительский кооператив «Возрождение». Головной офис был открыт в Кузнецке, еще несколько филиалов - в Пензе, Заречном, городах Нижегородской, Московской областей и Республики Мордовия. Смольняков от имени созданной фирмы предлагал гражданам делать денежные взносы, обещая взамен щедрые дивиденды.

В самом начале вкладчики и в самом деле были довольны, выплаты поступали ежемесячно. Правда, обеспечивались эти компенсационные выплаты за счет средств других пайщиков. Как, собственно, и вся деятельность потребительского кооператива. Аренда помещений для офисов, зарплата сотрудникам, реклама, выезды на экскурсии и концерты - за все вкладчики платили из своего кармана. Плюс - обеспечивали стабильный доход самому Смольнякову. На средства обманутых вкладчиков руководитель кооператива приобрел несколько земельных участков в Пензенской области и других регионах России.

«В настоящее время прокуратурой осуществляется поддержание государственного обвинения, позиция которого составляет восемь лет реального лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», - рассказала помощник прокурора Пензенского района Юлия Лаврова.

Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере расследуют с марта 2011 года. Его окончательный вариант насчитывает 250 томов. Решение же суда относительно Смольнякова по количеству страниц можно сравнить с романом Толстого «Война и мир» (12+). Оглашать его начали 29 октября, а итог подвели только в конце декабря.

«Смольникова Геннадия Викторович признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначить наказание с применением части 1 статьи 62 УК РФ в виде лишения свободы на срок шесть лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима с исчислением срока наказания с 12 декабря 2018 года. С ограничением свободы на срок один год и шесть месяцев после освобождения из колонии», - заключил судья Сергей Погодин.

На смягчение наказания повлиял возраст подсудимого, которому на момент вынесения приговора исполнилось 59 лет, и ряд смягчающих обстоятельств, таких как состояние здоровья и частично возмещенный ущерб нескольким потерпевшим. Смольняков может обжаловать приговор в течение десяти суток. Тем не менее, осужденного взяли под стражу в зале суда.

На все имущество Геннадия Смольнякова наложен арест, вплоть до полного возмещения им назначенной судом суммы ущерба. Однако когда именно обманутые вкладчики дождутся свои кровные - вопрос пока открытый.