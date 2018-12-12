В Пензе вынесли приговор по громкому делу «Возрождения»

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12 декабря 2018, 19:26Криминал
В Пензе завершился громкий судебный процесс над организатором и единственным руководителем печально известного потребительского общества «Возрождение». В Первомайском районном суде Пензы огласили приговор Геннадию Смольнякову.
Некогда руководитель потребительского общества «Возрождение» старался хранить молчание, надеясь на смягчение наказания. За семь лет мужчина под видом законной деятельности потребительской кооперации выманил у жителей Пензы и других городов России более 52 миллионов рублей. В числе пострадавших от действий Смольнякова и подконтрольной ему фирмы - 502 человека, хотя ни один из них не явился на оглашение приговора.
«Переоформляя договор паевого взноса и принимая его от потерпевших вплоть до 30 марта 2011 года, в том числе - через неосведомленных о его преступных намерениях сотрудниках потребительского общества «Возрождение», он изначально не мог возможности выполнить взятые на себя обязательства, поскольку проблемы с возвратом денег у потерпевших возникли в конце 2008 года. Личных средств Смольняков не имел, а похищенными уже распорядился», - прокомментировал судья Первомайского районного суда Пензы Сергей Погодин.
Нашумевшая история началась в 2004-му. Уроженец Кисловодска, не имея собственного стабильного заработка, придумал схему обогащения за счет других людей и открыл потребительский кооператив «Возрождение». Головной офис был открыт в Кузнецке, еще несколько филиалов - в Пензе, Заречном, городах Нижегородской, Московской областей и Республики Мордовия. Смольняков от имени созданной фирмы предлагал гражданам делать денежные взносы, обещая взамен щедрые дивиденды.
В самом начале вкладчики и в самом деле были довольны, выплаты поступали ежемесячно. Правда, обеспечивались эти компенсационные выплаты за счет средств других пайщиков. Как, собственно, и вся деятельность потребительского кооператива. Аренда помещений для офисов, зарплата сотрудникам, реклама, выезды на экскурсии и концерты - за все вкладчики платили из своего кармана. Плюс - обеспечивали стабильный доход самому Смольнякову. На средства обманутых вкладчиков руководитель кооператива приобрел несколько земельных участков в Пензенской области и других регионах России.
«В настоящее время прокуратурой осуществляется поддержание государственного обвинения, позиция которого составляет восемь лет реального лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», - рассказала помощник прокурора Пензенского района Юлия Лаврова.
Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере расследуют с марта 2011 года. Его окончательный вариант насчитывает 250 томов. Решение же суда относительно Смольнякова по количеству страниц можно сравнить с романом Толстого «Война и мир» (12+). Оглашать его начали 29 октября, а итог подвели только в конце декабря.
«Смольникова Геннадия Викторович признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначить наказание с применением части 1 статьи 62 УК РФ в виде лишения свободы на срок шесть лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима с исчислением срока наказания с 12 декабря 2018 года. С ограничением свободы на срок один год и шесть месяцев после освобождения из колонии», - заключил судья Сергей Погодин.
На смягчение наказания повлиял возраст подсудимого, которому на момент вынесения приговора исполнилось 59 лет, и ряд смягчающих обстоятельств, таких как состояние здоровья и частично возмещенный ущерб нескольким потерпевшим. Смольняков может обжаловать приговор в течение десяти суток. Тем не менее, осужденного взяли под стражу в зале суда.
На все имущество Геннадия Смольнякова наложен арест, вплоть до полного возмещения им назначенной судом суммы ущерба. Однако когда именно обманутые вкладчики дождутся свои кровные - вопрос пока открытый.
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