В Пензе вычислили организатора азартных игр на автомойках

По данным следствия, с июля 2016 года по июнь 2018 года 32-летний мужчина с помощью пяти приятелей незаконно организовал и проводил азартные игры. В кафе, барах, магазинах, автомойках и станциях техобслуживания они установили 41 игровой автомат.

В ходе обысков оборудование изъяли, организатору предъявили обвинение и посадили под домашний арест, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Следователи выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливаются личности всех, кто может быть причастен к совершению преступления, пишет ИА «Пенза-Пресс».