В Пензе вычислили организатора азартных игр на автомойках

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26 июля 2018, 14:06Криминал
В Пензе раскрыли сеть подпольных игровых автоматов. Организатору азартных игр предъявили обвинение.
По данным следствия, с июля 2016 года по июнь 2018 года 32-летний мужчина с помощью пяти приятелей незаконно организовал и проводил азартные игры. В кафе, барах, магазинах, автомойках и станциях техобслуживания они установили 41 игровой автомат.
В ходе обысков оборудование изъяли, организатору предъявили обвинение и посадили под домашний арест, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Следователи выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливаются личности всех, кто может быть причастен к совершению преступления, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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