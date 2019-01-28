В Пензе выброшенный из автобуса щенок после скитаний нашел хозяев

В Пензе щенка, которого выбросил из автобуса кондуктор , отвезли хозяевам.

Горожанин нашел потеряшку на улице Суворова. Малыш сидел на остановке. Мужчина нашел объявление о пропаже в группе соцсети «ВКонтакте» и отвез щенка хозяевам.

Напомним, ранее пензячка искала хозяев молодого песика. Девушка стала свидетельницей неприятного случая, который произошел с ним 25 января в общественном транспорте. По ее словам, пес зашел в автобус на остановке «Красные холмы», кондуктор выпроводила его на ост. «ул. Шевченко», пишет ИА «Пенза-Пресс».