В Пензе выброшенный из автобуса щенок после скитаний нашел хозяев

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29 января 2019, 11:02Общество
В Пензе щенка, которого выбросил из автобуса кондуктор, отвезли хозяевам.
Горожанин нашел потеряшку на улице Суворова. Малыш сидел на остановке. Мужчина нашел объявление о пропаже в группе соцсети «ВКонтакте» и отвез щенка хозяевам.
Напомним, ранее пензячка искала хозяев молодого песика. Девушка стала свидетельницей неприятного случая, который произошел с ним 25 января в общественном транспорте. По ее словам, пес зашел в автобус на остановке «Красные холмы», кондуктор выпроводила его на ост. «ул. Шевченко», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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