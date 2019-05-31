В Пензе выбрали самых быстрых и ловких пожарных-добровольцев

Огнеборцы-добровольцы соревновались в умении тушить пожар и спасать пострадавших на скорость. Самых быстрых и ловких среди добровольных пожарных дружин выбирали на базе пензенской пожарной части №4 в Арбекове.

Традиционно, перед началом - торжественное построение, приветственные речи и недолгие организационные приготовления. На первом этапе все шесть команд должны были продемонстрировать навыки спасения пострадавшего, оказания первой медицинской помощи и тушения пожара.

Первыми на старт вышли ребята из студенческой команды пензенского колледжа транспортных технологий, победившей в 2018 году. Но в этот раз у них не получилось показать лучшее время.

«Запороли некоторые моменты, например, во время боевого развертывания запутались рукава, потеряли много минут. Это все должно очень быстро делаться. Таким образом, не удалось подать воду, так как из-за давления могло выбить шланг, поэтому сначала пришлось выровнять рукавную линию, а затем вернуться обратно и подать напор», - рассказали представители команды пензенского колледжа транспортных технологий Дмитрий Ульянкин и Алексей Исаев.

Несмотря на статус добровольца, каждый из участников соревнований уже вполне достоин называться бойцом пожарной охраны. Эта опасная, но благородная служба пользуется популярностью не только у юношей.

«Мне очень нравится и близка эта профессия, в дальнейшем хочу связать жизнь с МЧС, поэтому стараюсь всячески быть рядом с этой сферой, в частности, в добровольной пожарной дружине», - рассказала участница команды МГТУ Юлия Райкова.

«Благодаря популяризации спорта, у нас уже две студенческих команды. В будущем планируем больше, будем привлекать дружины юных пожарных, продвигать школьный уровень на данные соревнования», - сказал главный специалист отдела ГУ МЧС России по Пензенской области Евгений Ильин.

Как и в любых соревнованиях, за нарушения судьи начисляли штрафные очки. Например, если при разрезании арматуры специальным инструментом доброволец не закрыл лицо защитной маской. По итогам всех этапов лучшей была признана дружина добровольцев из Каменского района. На втором месте - студенты-транспортники. Тройку лидеров замкнула пензенская команда.