02 июня 2017, 15:01Общество В Пензе выбрали самую красивую сотрудницу УИС В Пензе выбрали самую красивую сотрудницу уголовно-исполнительной системы. За звание «Мисс УИС» боролись восемь работниц исправительных учреждений региона. Конкурс состоял их двух этапов.

В первый день девушки демонстрировали профессионализм: сдавали зачеты по строевой, физической и огневой подготовке, проходили тестирование на знание нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность уголовно-исполнительной системы. Программа второго конкурсного дня была посвящена раскрытию творческих способностей.

Девушки танцевали, пели, читали стихи, озвучивали отрывки из кинофильмов, в занимательной форме рассказывали о служебных буднях и профессии сотрудника уголовно-исполнительной системы.

Ярким завершением мероприятия стал «Офицерский бал», где участницы в вечерних платьях представили хореографические номера.

В итоге обладательницей титула «Мисс УИС-2017» в Пензенской области стала Юлия Герасина. Теперь девушка будет представлять уголовно-исполнительную систему региона на втором этапе всероссийского конкурса, который пройдет в Нижнем Новгороде.

Общество

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