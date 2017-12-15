В Пензе прошел конкурс «Предприниматель года»

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15 декабря 2017, 19:04Общество
В Пензе в 17-й раз выбрали предпринимателей года. В регионе это самый долгоживущий бизнес-конкурс, и, судя по тому, что с каждым годом в нем принимают участие все большее бизнесменов, самый престижный. Кто станет лучшим, жюри определяло три месяца. Всех предпринимателей разделили на две категории - те, кто впервые участвует в «Предпринимателе года» и бизнесмены, уже побеждавшие в какой-либо номинации. Они боролись за абсолютное чемпионство - кубок конкурса.
Признание от коллег-бизнесменов и общества. Конкурс «Предприниматель года» прошел в 17-й раз. Участников разделили на две группы: «Номинанты» и «Лучшие из лучших». В первой группе определяли победителей в таких категориях как «Открытие года», «Банкиры выбирают», «Голос прессы», «Предприниматели», «Профи», участниками этого отбора стали 40 компаний. Во второй группе были предприниматели, которые уже становились победителями в какой-либо номинации, в ней участвовали 12 компаний, которые боролись за кубок абсолютного победителя.
«Это конкурс, который проходит уже много лет, на нем выбираются лучшие предприниматели в разных номинациях», - пояснил заместитель главы администрации Пензы, председатель организационного комитета конкурса «Предприниматель года» Андрей Шевченко.
«Здесь самая большая аудитория голосования, задействовано много людей», - отметил фотограф Андрей Рыскин.
Одним из спонсоров этого мероприятия стала инвестиционно-строительная группа «Энтазис», которая в 2016 году ввела в эксплуатацию жилой комплекс бизнес-класса «Солнечный ветер», высоко оцененный первыми лицами области, тем самым завоевав доверие пензенцев. В 2017 году компания представила еще более амбициозный проект клубного дома на набережной, представляющий собой образец жилья премиум-класса, в основе которого лежит функциональное зонирование жилого пространства.
«Клубный дом на набережной является уникальным предложением для города. Самая главная особенность - это комфортные планировки, они продуманы до мелочей. Это разделение на две зоны - личную и общественную. В личном пространстве мы зонируем спальные комнаты, детские, взрослые кабинетные пространства. У больших спален есть свой отдельный санузел и гардеробная», - объяснила финансовый директор ООО «ИСГ Энтазис» Ирина Оськина.
Победителей в номинациях тщательно выбирали в течение трех месяцев. И очередная церемония награждения показала – «Предприниматель года» продолжает оставаться самым долгоживущим конкурсом пензенских бизнесменов.
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