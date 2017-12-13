13 декабря 2017, 19:21Общество В Пензе выбрали мисс ПГУ-2017 В Пензенском государственном университете прошел конкурс «Мисс ПГУ – 2017». За победу сражались 13 студенток факультетов вуза. Соревнование были под девизом «Все гениальное – просто», а лейтмотивом состязания стала геометрия. Девушки показали свои способности в интеллектуальном конкурсе, импровизации, и конкурсе визиток. Самой ожидаемой частью соревнований стал конкурс дефиле в купальниках.

Суета за сценой, селфи с соперницами и финальные штрихи перед выходом на сцену. Студентки ПГУ были готовы показать, кто здесь мисс университет. Пока участницы конкурса готовились к дефиле, зрители спешили занять свои места. Желающих посмотреть на первых красавиц вуза был полный зал.

«Главное, чтобы конкурс был красивый, и не было ничего лишнего, разврата и всего подобного», - отметил зритель конкурса «Мисс ПГУ-2017» Никита Монахов.

Татьяна Мешкова была решительно настроена получить корону. Студентка юридического факультета проводила часы за репетициями: оттачивала походку, улыбку, взгляд. Ведь мисс университет должна превосходить всех остальных участниц. Об элегантности, грации и силе первого впечатления девушка знает практически все. Нервы на пределе, но на сцене Татьяна Мешкова выглядела уверенно. Сложно догадаться, что ей не так просто держать себя в руках.

Минута славы каждой участницы — дефиле в купальниках. Под аплодисменты зрителей студентки вуза не просто прошлись по сцене, но и успели продемонстрировать свои хореографические способности.

«Это совершенно не волнительный конкурс, все этапы одинаковые. Лично для меня это так. Это достойное мероприятие, потому что не каждый человек сможет выйти на сцену и показать себя таким, какой он есть, презентовать себя», - сказала участница конкурса «Мисс ПГУ-2017» Камила Шарапова.

Среди 13 представительниц факультетов ПГУ члены жюри признали самой красивой, грациозной и талантливой студентку института физической культуры и спорта Анастасию Ваулину. Она представит свой университет на региональном конкурсе «Мисс студенчество».

Первой вице-мисс ПГУ стала Татьяна Мешкова, третьей красавицей университета признали Камилу Шарапову.

Общество

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