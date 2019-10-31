В Пензе выбрали лучшую управляйку и ТСЖ

В областном центре выбрали лучшую управляющую компанию и ТСЖ. Акцию с июня по сентябрь проводил пензенский филиал «ЭнергосбыТ Плюс». В числе участников - более 40 организаций, у которых нет долгов перед энергокомпанией. Победителям конкурса вручили ценные подарки.

Председателю ТСЖ «Сапфир» вручили ценный, а главное, полезный приз - газонокосилку. Зарина Рыбалкина управляет домом №27 по улице Бородина, в котором 200 квартир, уже три года, можно сказать, в круглосуточном режиме. Удалось многое - провести ремонтные работы в многоэтажке и заметно благоустроить двор.

«За время работы в ТСЖ, я поняла, что люблю свою работу. Несмотря на то, что есть проблемные жители, которые чем-то недовольны. К каждому человеку можно найти подход. В работе ТСЖ самое главное - работа с ресурсоснабжающими организациями, бесперебойная оплата. Это самый важный показатель, за которым мы следим», - рассказала она.

Благодаря слаженной работе, эту организацию признали лучшей из 30 товариществ собственников жилья, которые приняли участие в акции. Конкурс организовал пензенский филиал «ЭнергосбыТ Плюс». Эксперты оценивали участников по нескольким направлениям.

«Вторым критерием были техническая подготовка к отопительному сезону и наличие узлов прибора учета по дому», - сказал директор пензенского филиала АО «Энергосбыт Плюс» Павел Овчаров.

В конкурсном отборе участвовали и управляющие компании - всего 15. В ведении организации «Пензастрой-сервис» - свыше 70 домов. На протяжении 10 лет она сотрудничает с разными поставщиками ресурсов - один из них - «ЭнергосбыТ Плюс».

«Интересная и доверительная работа - это с «ЭнергосбыТ Плюс». Там очень грамотно и оперативно решают все вопросы», - отметил директор управляющей компании «Пензастрой-сервис» Юрий Толстоухов.

Победа в акции, которую специалисты филиала решили возродить спустя два года перерыва, для сотрудников ТСЖ и управляющей компании стала неожиданным сюрпризом и подарила еще больше возможностей достигать успехов. Поощрять добросовестных партнеров «ЭнергосбыТ Плюс» планирует и дальше.