В Пензе выбрали лучшую управляйку

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04 октября 2019, 15:34Общество
Пензенский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «Лучшая управляющая компания/ТСЖ».
Конкурс проходил с 1 июня по 1 сентября. В нем принимали участие организации, у которых нет долгов перед энергокомпанией, а также заключен договор на оказание коммунальных услуг с «ЭнергосбыТ Плюс».
По условиям акции, в каждом доме в зоне обслуживания УК или ТСЖ должен быть установлен общедомовой счетчик, а в квартирах - индивидуальные счетчики (не менее 90% квартир). Помимо этого, учитывались такие параметры, как своевременная оплата счетов, отсутствие судебных разбирательств и техническая готовность.
В результате победителями стали управляющая компания ООО «Пензастрой-сервис» и ТСЖ «Сапфир». В ближайшее время представителей организаций пригласят для награждения ценными призами, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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