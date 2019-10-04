В Пензе выбрали лучшую управляйку

Конкурс проходил с 1 июня по 1 сентября. В нем принимали участие организации, у которых нет долгов перед энергокомпанией, а также заключен договор на оказание коммунальных услуг с «ЭнергосбыТ Плюс».

По условиям акции, в каждом доме в зоне обслуживания УК или ТСЖ должен быть установлен общедомовой счетчик, а в квартирах - индивидуальные счетчики (не менее 90% квартир). Помимо этого, учитывались такие параметры, как своевременная оплата счетов, отсутствие судебных разбирательств и техническая готовность.

В результате победителями стали управляющая компания ООО «Пензастрой-сервис» и ТСЖ «Сапфир». В ближайшее время представителей организаций пригласят для награждения ценными призами, пишет ИА «Пенза-Пресс».