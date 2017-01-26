26 января 2017, 15:31Общество В Пензе выбрали Снегурочку года Новогодние праздники - давно позади, однако это не повод расставаться с любимыми зимними персонажами. Так решили организаторы конкурса «Лучшая Снегурочка года», который прошел в пензенском дворце детского и юношеского творчества. Юные жительницы Пензы продемонстрировали свою находчивость и изобретательность.

Конкурс красоты и таланта «Снегурочка года» проходит в Пензе уже в пятый раз, однако интерес к нему не угасает. Главные качества сказочной героини участницам хорошо известны. Зрителям Снегурочки рассказали о себе в песнях, танцах и стихах.

Виктория Курчаева на сцену вышла с игрушками, она занимается в детском театре «Тутти-Фрутти». Освоив мастерство кукловода, девочка решила попробовать себя в новой роли.

«На сцене я чувствую себя, как рыба в воде. Я занимаюсь в театре и уже привыкла к сцене, отношению зрителей ко мне», - рассказала участница конкурса «Снегурочка года» Виктория Курчаева.



Организаторы конкурса подготовили для участниц несколько испытаний. Самый интересный и одновременно сложный, по их мнению, - последний этап. Снегурочки должны были продемонстрировать талант писателя - рассказать сказку собственного сочинения.



«Если в прошлом году надо было создать костюм из подручного материала, в этом каждая должна рассказать сказку, то есть заняться профессиональными обязанностями. При этом она может рассказать ее сама, а может показать театрально с помощниками», - рассказала организатор конкурса «Снегурочка года» Ольга Букина.

Силы сказочных внучек оценивал и Дедушка Мороз. В итоге никто из участниц не остался без подарков. Самой главной Снегурочке вручили зимние рукавички. Обладательницей титула «Снегурочка года» стала шестилетняя Ксения Крючкова, воспитанница вокальной студии «Контраст».

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