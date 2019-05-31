В Пензе выбрали лучший класс

В Пензе определен «Лучший ученический класс». На церемонию награждения пригласили всех участников конкурса, а это - около 600 школьников. Состязание, в ходе которого выявляют самых творческих, сообразительных и спортивных, проводится на протяжении девяти лет по инициативе руководителя фракции «Единая Россия» в региональном Законодательном Собрании Вадима Супикова.

Санкт-Петербург, Сочи, Казань. Список городов, в которых побывали победители конкурса «Лучший ученический класс» прошлых лет, вот-вот пополнится. Сертификат на путешествие - главный приз, за который боролись школьники.

«В нем приняли участие более 5000 ребят, это дорогого стоит, за этим стоит серьезный труд школьников, терпение родителей и мастерство учителей. Радует, что год от года растет качество заявок. Участвовало 20 классов - это 560 ребят из 11 школ», - рассказал он.

Победители всероссийских, областных, городских и школьных олимпиад и соревнований отмечены в номинациях «Умники и умницы», «Творческая личность» и «Лучший спортсмен». Отдельных ценных подарков удостоены школьные коллективы. Дебютировал и сразу стал лауреатом конкурса 10 «Б» класс школы №70.

«Многие принимали участие в различных соревнованиях и мероприятиях, каждый привозил награды, было очень много грамот, мы их все собрали и подали сюда. Говорят, что мы на 500 очков обогнали другие классы. Это очень много», - рассказала ученица 10 «Б» класса кадетской школы №70 Алена Булаева.

«Мы были в Казани, Москве, Кисловодске, Санкт-Петербурге. Сейчас выберем достойный маршрут и обязательно съездим куда-нибудь», - сказала классный руководитель 10 «Б» класса кадетской школы №70 Ирина Выборнова.

Всех участников конкурса «Лучший ученический класс» ждал еще один сюрприз. Каждый ученик получил абонемент на бесплатное посещение аттракционов.