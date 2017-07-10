10 июля 2017, 17:04Общество В Пензе выбрали лучших полицейских в служебном двоеборье В управлении МВД России по городу Пензе прошли соревнования по летнему служебному двоеборью.

Более 30 человек, представлявшие городские отделы полиции, стали участниками состязаний, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Соревнования проходили в два этапа. Первым испытанием стал легкоатлетический кросс на дистанцию полтора километра. Вторым этапом стала стрельба из пистолета Макарова. После пробежки и отжиманий участники должны были поразить мишень десятью выстрелами.

По итогам турнира первое место в командном зачете заняла команда УМВД России по городу Пензе, на втором месте оказались сотрудники отдела полиции №4, замкнули тройку лидеров полицейские из отдела №1.

«Победителям вручили призы и кубки», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Общество

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