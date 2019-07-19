19 июля 2019, 19:14Общество

В Пензе выбрали лучших дворника и двор

В Пензе подвели итоги конкурса «Лучший двор, лучший дворник». Конкурс проводился в три этапа. Всех заявителей оценивала специальная комиссия.

Идея «сделать двор лучше» так сплотила жителей дома №35 по улице Кижеватова, что они решили принять участие в городском конкурсе. Вместе с инициативной группой в борьбу за звание включились еще 28 территорий.

«В таблицу критериев входило порядка 13 наименований. Самые основные - это ухоженность дворовой территории, доступность для людей с ограниченными возможностями, осуществление покоса, покраска малых архитектурных форм, парковка гостевого транспорта», - рассказал начальник управления ЖКХ Пензы Александр Утин.

Конкурсный отбор длился несколько месяцев. Завершающим этапом стало голосование. Победителем признан двор на улице Кижеватов,35. С достижением жителей поздравил мэр Пензы Виктор Кувайцев.

«Ваша заслуга, которая вызывает уважение, заключается в том, что вы на своем добрососедском отношении, и ответственном содержании территории дома, двора, сделали все, чтобы сегодня занять первое место в городе. Мы вам очень благодарны. Ваше чувство самоорганизации показало, что так может быть везде», - сказал он.

Второе место занял двор в Октябрьском районе, третье - в Ленинском. Победители получили денежные сертификаты. По правилам конкурса, собственники смогут их потратить на благоустройство придомовой территории.

Среди дворников определили троих победителей. Коммунальные работники также получили денежное поощрение.

Общество
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