В Пензе выбрали лучшие товары и услуги области

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25 июля 2019, 19:09Бизнесновости
В Пензе подвели итоги регионального этапа конкурса «Лучшие товары и услуги» по программе «100 Лучших товаров России». Она успешно реализуется 22 года и содействует производству конкурентоспособной высококачественной отечественной продукции.
«Первым этапом всероссийского конкурса является областной, который проводится правительством Пензенского региона при мощной поддержке министерства промышленности, транспорта и инновационной политики области. И, в общем-то, этот этап открывает дорогу на потребительские рынки разнообразных видов продукции и услуг», - рассказал директор пензенского центра стандартизации и метрологии Александр Данилов.
Конкурс проводится в номинациях: продовольственные и промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, услуги для населения, изделия народных и художественных промыслов. В 2019 году региональным советом по качеству было отобрано 110 видов продукции и услуг более чем от 50 предприятий и организаций. Из них 59 будут представлять Пензенский регион на федеральном этапе программы «100 лучших товаров России», итоги которого подведут в ноябре.
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