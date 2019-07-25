В Пензе выбрали лучшие товары и услуги области

В Пензе подвели итоги регионального этапа конкурса «Лучшие товары и услуги» по программе «100 Лучших товаров России». Она успешно реализуется 22 года и содействует производству конкурентоспособной высококачественной отечественной продукции.

«Первым этапом всероссийского конкурса является областной, который проводится правительством Пензенского региона при мощной поддержке министерства промышленности, транспорта и инновационной политики области. И, в общем-то, этот этап открывает дорогу на потребительские рынки разнообразных видов продукции и услуг», - рассказал директор пензенского центра стандартизации и метрологии Александр Данилов.

Конкурс проводится в номинациях: продовольственные и промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, услуги для населения, изделия народных и художественных промыслов. В 2019 году региональным советом по качеству было отобрано 110 видов продукции и услуг более чем от 50 предприятий и организаций. Из них 59 будут представлять Пензенский регион на федеральном этапе программы «100 лучших товаров России», итоги которого подведут в ноябре.