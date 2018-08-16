В Пензе выбрали лучшего водителя спецавтомобиля

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16 августа 2018, 19:56Общество
В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Пензенской области выбрали лучшего водителя специального автотранспорта. В учреждении прошел конкурс профессионального мастерства.
«Мероприятие направлено на повышение навыков вождения личного состава по перевозке осужденных. Опытные сотрудники передают опыт молодым», - рассказал начальник службы УФСИН России по Пензенской области Ринат Одиноков.
Конкурс поделили на четыре этапа. 12 участников показывали умения в упражнениях «заезд на эстакаду», «змейка», «параллельная парковка», «заезд в гараж».
По итогам первое место занял Кирилл Гришин, второй результат показал Александр Сарвилин, тройку лидеров замкнул Артем Мнекин. Победителю и призерам вручены почетные грамоты.
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