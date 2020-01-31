В Пензе выбрали лучшего предпринимателя года

В Пензе для представителей бизнес-сообщества состоялась главная торжественная церемония. Определены самые успешные предприниматели 2019 года. Такой конкурс в нашем регионе проходит традиционно - уже на протяжении 19 лет. И с каждым разом в нем принимают участие все больше предпринимателей.

Традиционно раз в году в одном месте собирается элита пензенского бизнеса. На торжественном вечере объявляют имена лучших руководителей предприятий и компаний, которые добились успехов в своей деятельности и показали высокие результаты. Среди таких - и те, кто на протяжении уже многих лет не снижает планку, и те, кто только недавно начал развивать собственное дело.

«Торжественная церемония нужна для того, чтобы люди, которые в обычной жизни и в бизнесе не встречаются между собой, потому что каждый занимается своим делом, имели возможность встретиться, подвести итоги года, а иногда и познакомиться», - сказал руководитель дирекции конкурса «Предприниматель года» Константин Войцеховский.

В этот раз финалистами стали 40 бизнесменов. Это одни из наиболее известных людей в регионе, чьи имена всегда на слуху. Претендентов отбирали путем многочисленных опросов - среди руководителей банков, представителей средств массовой информации и самих предпринимателей. Поэтому для тех, кто участвовал в конкурсе впервые, награда была вдвойне приятна. Так, в номинации «Открытие года» победил Олег Богомяков, гендиректор компании «Реахим-Пенза», которая специализируется на производстве средств защиты от гололеда, возгораний, а также на очистке воды.

«Наша компания занимается поставками промышленной химии. Работаем для всех предприятий области и России. В 2020 году празднуем 15-летие. Рискнули, решили впервые подать заявку на участие в этом конкурсе и добились успеха», - рассказал Олег Богомяков.

Финалисты приняли поздравления и от представителей власти. Мэр Пензы Андрей Лузгин пожелал бизнесменам здоровой и сильной конкуренции, ведь именно она позволяет компаниям выходить на новый уровень.

«Власть на вашей стороне и всегда готова помочь в любых ваших инициативах, которые ведут к развитию экономики, к созданию новых рабочих мест, к повышению налогов в рамках действующего законодательства», - сказал он.

Конечно, заветная награда для каждого - кубок победителей «Предприниматель года». Правда, на этот приз могут рассчитывать только те, кто уже выигрывал в номинациях конкурса в предыдущие годы. На этот раз его обладателем стал Дмитрий Лаврентьев, учредитель ООО «Дионис».