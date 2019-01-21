В Пензе выбирают «Татьяну Поволжья»

В областном центре 21 января состоялось торжественное открытие окружного фестиваля-конкурса «Татьяна Поволжья» (16+). Теперь конкурсанток из Пензы, Ижевска, Саранска и Йошкар-Олы ждет участие в фотосессиях, интеллектуальный конкурс, экскурсия по городу, мастер-классы, а также подготовка к финальному этапу фестиваля, который состоится в Татьянин день 25 января на сцене областной филармонии.

В этом конкурсе красоты имя победительницы известно заранее. Открытие XVI окружного фестиваля-конкурса «Татьяна Поволжья» состоялось в Пензенском государственном университете. Семь красоток встретились с руководством вуза и рассказали о своих ожиданиях.

«Ничуть не сомневаюсь, что на вашем месте хотели бы быть другие девушки. Жаль, что Татьян не так много, но красивых, умных и достойных участниц в нашем университете достаточно», - отметил и. о. ректора ПГУ Александр Гуляков.

В 2019 году конкурс «Татьяна Поволжья» проходит в Пензе благодаря победе студентки юридического факультета ПГУ Татьяны Мешковой в январе 2018-го.

«Проявите себя во всей своей многогранности, и пусть победит сильнейшая», - сказала она.

Девушки предстанут перед жюри и зрителями в разных образах на трех дефиле, расскажут о своей будущей профессии, студенческой жизни и представят творческий номер.

Студентка Марийского госуниверситета Татьяна Яковлева не сказала, чем будет удивлять именно в финале, оставив это в секрете, но поразила знанием языков: родного марийского, английского и французского.

«В гостях хорошо, а дома лучше. Хочется привезти следующий конкурс в Республику Марий Эл», - сказала она.

«Самый сложный - это, наверное, интеллектуальный этап, где нужно представить свою профессию должным образом, поэтому необходимо хорошо подготовиться, но думаю, что справимся», - рассказала студентка ПГУАС Татьяна Чухломина.

Финальный этап состоится 25 января в Татьянин день на сцене областной филармонии. Победительница получит корону и, кроме этого, право принимать конкурс в своем городе в 2020 году.