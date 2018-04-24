В Пензе выбирают перевозчика на городской маршрут №30

Как сообщает пресс-служба мэрии города, 23 апреля прошло заседание комиссии по организации открытого конкурса и вскрытие конвертов с заявками претендентов на участие. Поступила лишь одна заявка – от предприятия-перевозчика ООО «Меркурий-авто-6».



«Подробная информация о конкурсе будет размещена на официальном сайте администрации города Пензы в разделе «Транспорт и связь – конкурс на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок города Пензы», - отметили в пресс-службе.

Ранее в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» писали встревоженные пензенцы, которые спрашивали, правдив ли слух о закрытии маршрута №30. В официальном ответе на запрос в горадминистрации его опровергли, пояснив, что свидетельство об осуществлении перевозок истекло и будут проведены торги по определению нового перевозчика, пишет ИА «Пенза-Пресс».