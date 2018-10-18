В Пензе выбирают лучшего исполнителя русского романса

В Пензе стартовал отборочный этап международного конкурса исполнителей русского романса (12+). В нем участвуют более 20 артистов со всей страны, а также Грузии, Белоруссии и Китая.

Каждый представил жюри по три песни. Судьи оценивали качество и манеру исполнения, а также учитывали выбор репертуара. Конкурс проходит второй год подряд. Он посвящен знаменитой советской оперной певице Галине Каревой. Главным организатором фестиваля выступила известная пензенская певица, заслуженная артистка РСФСР Нина Голубина.

«Романс - это дух России. В нем любовь, прекрасный стих и музыка, все то, чего сегодня не хватает людям», - сказала она.

По итогам отборочного тура лучшие исполнители выступят перед пензенцами на гала-концерте. Он пройдет 20 октября (12+) в областной филармонии.